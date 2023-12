Em ‘Especial Roberto Carlos’, Paulo Vieira faz pergunta íntima e indiscreta para cantor

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/12/2023 - 8:47 Para compartilhar:

Na noite desta sexta-feira, 22, foi exibido na TV Globo o tradicional especial de final de ano do rei Roberto Carlos. Dessa vez, a celebração foi marcada pela presença divertida do apresentador e humorista Paulo Vieira.

Durante sua participação, Paulo chegou a fazer uma pergunta bem íntima para o cantor. “Já mandou nudes?”, questionou ele. Após gargalhadas da plateia e um sorriso tímido do cantor, ele respondeu e colocou fim na história. “Ainda não”, disse.

Outros momentos

Além do momento divertido, Paulo Vieira e Roberto Carlos cantaram juntos a também hilária Ilegal, Imoral ou Engorda. O humorista se emocionou, porque acabou realizando um sonho de sua mãe.

Nas redes sociais, também compartilhou um vídeo no qual surge muito emocionado a caminho das gravações: “Isso aqui foi no avião, minutos depois de receber o convite para cantar com o RC. Eu era criança e minha mãe me ensaiava pra cantar com ele”.

“Naquele tempo, não existia nenhuma possibilidade de isso se tornar realidade. Corta para hoje. Tem dia que a vida é mágica como nos filmes”, completou o humorista em seu post.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias