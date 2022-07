Em evento, Lula diz que ataque de Bolsonaro às urnas eletrônicas é “idiotice”

Nesta sexta-feira (29), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou na convenção nacional do PSB, em Brasília, em cerimônia que aprovou a coligação para a eleição presidencial deste ano e confirmou Geraldo Alckmin como vice da chapa. No evento, Lula não economizou em críticas contra o presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações são do G1 e da TV Globo.







Lula criticou as suspeitas infundades que Bolsonaro levanta contra o sistema eleitoral, especialmente sobre as urnas eletrônicas, e que as Forças Armadas não são “objeto” do presidente.

“Nunca tive nenhum problema com as Forças Armadas porque as Forças Armadas elas têm suas funções estabelecidas na Constituição. As Forças Armadas nunca perguntam para que nem o porquê da decisão de um presidente. Eles cumprem. O que nós precisamos é estabelecer uma relação de respeito”, afirmou o petista.

“É uma relação em que cada um cumpra com a sua função e não ter um presidente que trata as Forças Armadas como se fossem um objeto na mão dele”, completou.

O ex-presidente também comentou sobre o evento de Bolsonaro com embaixadores, onde o atual chefe do Executivo fez diversas acusações sobre as urnas eletrônicas, mas não apresentou provas, e uma possível fraude no processo eleitoral brasileiro.

“Eu nunca imaginei, nos meus 50 anos de participação política, que nós veríamos um presidente cometendo a idiotice de chamar os embaixadores de quase 70 países para fazer o pior papel que um presidente pode fazer, que é mentir e vender uma ideia falsa de que, no Brasil, a democracia corre risco por causa das urnas eletrônicas. Justamente ele, que desde 1998 é eleito pela urna”, declarou.