Em entrevista, Lula mostra curativos na cabeça, relembra susto e diz estar bem

No dia 10, Lula disse que cahmou a médica da Presidência, Ana Helena Germoglio. “Eu estava reunido com o [presidente do Senado, Rodrigo] Pacheco, com o [presidente da Câmara, Arthur] Lira e com vários ministros, discutindo a questão do acordo feito na Suprema Corte sobre as emendas parlamentares, pra falar a verdade, quando eu pedi para chamar a doutora Ana, ela falei: ‘Ana, eu acho que o mundo também acha que é bom a gente marcar uma consulta no Sírio'”, relembrou.

Por decisão da equipe médica, Lula foi transferido a São Paulo, onde passou pela cirurgia de drenagem do hematoma. Agora, o presidente afirma que os médicos disseram que o processo de recuperação será tranquilo. No entanto, serão precisos cuidados. “Eu não posso fazer ginástica, eu não posso fazer esteira. Eu posso andar, mas passear, sabe?”, disse. “Eu vou me cuidar. Eu tenho muita responsabilidade, eu tenho muita disciplina, eu vou me cuidar. Tenho a Janja, que é uma fiscal, sabe, ela é o meu VAR, ela é quem vai, sabe, me obrigar a andar na linha, me cuidar. É isso, descansar”, afirmou o presidente. “Quando eu chegar em março [de 2025], eu já tô totalmente curado. O que eles têm alguma preocupação é nos próximos 45 a 60 dias, até fechar os furos que eles fizeram”, disse.