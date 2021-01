Em entrevista, Lucca desmente atrito entre Fred e Nenê no Fluminense: ‘Nunca existiu isso aqui’ Atacante analisa o momento do Tricolor das Laranjeiras no campeonato e a reta final da temporada. Equipe enfrentará diversos times da parte de baixo da tabela em sequência

O Fluminense voltou a vencer no Brasileirão no último sábado diante do Sport, no estádio Nilton Santos. Com o triunfo, a equipe segue entre os sete primeiros da competição e terá pela frente o penúltimo colocado Coritiba, no Couto Pereira. Em entrevista coletiva, o atacante Lucca desmentiu qualquer atrito entre Fred e Nenê, após boatos de que o grupo estava rachado entre os seus atletas mais experientes.

— Isso aí não sei quem criou sobre Nenê e Fred. Acabamos brincando ali. São dois caras de tirar o chapéu. São grandes pessoas. Não existe nada disso. Nosso elenco é muito bom, não tem vaidade, esse tipo de situação. Infelizmente, as pessoas… Você está jogando em uma equipe que tem a grandeza do Fluminense, pega a partida do jeito que a gente perdeu (goleada para o Corinthians), acabas gerando desconfiança, sempre tem alguém querendo inventar um atrito. Isso não existe, mas eu te afirmo com toda a clareza que não existe racha. São pessoas muito do bem, grandes homens. Eu te afirmo que nunca existiu isso aqui – frisou.

Além disso, o atacante analisou o momento do Tricolor das Laranjeiras no campeonato e a reta final da temporada. Nas próximas rodadas, a equipe enfrentará diversos times da parte de baixo da tabela em sequência: Coritiba, Botafogo, Goiás e Bahia.

– Acredito que nesse momento do campeonato nenhum jogo será entre aspas fácil. Todos estão brigando por alguma coisa. Nossos próximos adversários estão brigando pela permanência. Sem dúvida, serão jogos de muita intensidade, vibração e vontade. A gente tem que entrar da mesma forma, se não seremos surpreendidos Então, é trabalhar firme esses dois dias que a gente tem. Marcão vai nos passar os pontos fortes do Coritiba e a gente vai se preparar bem – disse.

Com 46 pontos, o Tricolor ocupa a sétima posição do Brasileirão e ainda almeja uma vaga na maior competição continental de clubes. Apesar de estar fora do G6, a competição pode se transformar em até G8 caso o Palmeiras conquiste a Libertadores 2020 e o Grêmio erga a taça da Copa do Brasil. Para isso, ambos os times precisam terminar entre os seis primeiros.

