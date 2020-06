Em entrevista, ex-mulher de Bolsonaro diz que ele é “um pouco machista e autoritário”

Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), concedeu entrevista para o site da TV estatal da Noruega, a NRK. Durante a conversa, a advogada relatou que o presidente é “um pouco machista e autoritário”, na reportagem publicada no último sábado (30), conforme apuração do O Globo.

Mãe de Jair Renan, conhecido como “04”, Ana foi questionada para descrever as qualidades e defeitos do presidente.

“Infelizmente, tenho que dizer que ele é um pouco machista. Um pouco autoritário. E quando ele fala sem pensar, tem um lado positivo como negativo também”, revelou Cristina.

Ainda de acordo com o jornal, a entrevista foi realizada com a advogada respondendo as perguntas em português. Ela também ressaltou durante a conversa que Bolsonaro também é “honesto” e “luta contra a corrupção”.

A ex-mulher do presidente teve uma união estável com ele durante 10 anos entre 1998 e 2008.

“Ele diz o que quer dizer, independentemente das consequências, e é inteligente”, ressaltou Ana.

O assunto pandemia também foi um dos pontos da entrevista. Sobre a postura adotada por Bolsonaro no combate à Covid-19, Ana classificou que o presidente teve ações certas e erradas.

“Ele fez as coisas certas e erradas durante a crise do coronavírus. Mas sua maior preocupação é que, quando a pandemia terminar, o desemprego e a pobreza matem mais do que o próprio vírus”, ponderou a ex-mulher do presidente.

Ana também é investigada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em inquérito que analisa supostos funcionários fantasmas e a prática da “rachadinha”, enquanto estava como assessora-chefe do gabinete do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), em 2001.

