Em entrevista descontraída, Ronaldo revela histórias com Romário na Seleção Brasileira O Fenômeno relembrou como Romário infernizava a vida dos jogadores mais jovens

Nesta terça-feira (31), o ex-jogador Ronaldo Fenômeno participou de uma entrevista com Christian Vieri, ex-atacante da seleção italiana, no canal da Twitch ‘Bobo Tv’.

O ex-camisa 9, que agora é dono do Cruzeiro, relembrou sua época de novato com a amarelinha e revelou como Romário infernizava os mais novo.

– Aprendi muito com Romário e Bebeto. Foram uma inspiração para mim, mesmo Romário sendo um filho da p*** porque obrigava os jogadores mais jovens a limpar suas chuteiras ou trazer café – contou o ex-artilheiro.

Fenômeno também contou uma história inusitada envolvendo o ‘Baixinho’, que durante a preparação para a Copa América levou Ronaldo para uma balada para tentar ocupar sua vaga no time titular.

– Durante a saída de um treinamento para a Copa América, Romário me disse: ‘Se arruma, vamos sair essa noite, não se preocupa’ – contou Ronaldo, revelando em seguida como foi a fuga da concentração.

– Ele tinha preparado uma escada para passar por cima do muro do hotel e tinha um táxi esperando a gente do outro lado. Voltamos 5h da manhã e no dia seguinte eu estava esgotado no treinamento. Entendi que Romário tinha feito aquilo de propósito para me cansar e ocupar meu lugar no onze inicial – disse.

Na ocasião, em 1997, o Brasil foi campeão da Copa América superando a Bolívia pelo placar de 3 a 1, com gols de Edmundo, Ronaldo e Zé Roberto. O Fenômeno também foi eleito o melhor jogador da competição.

