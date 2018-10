Em entrevista a Gio Ewbank, Angélica admite que já fingiu orgasmo

A apresentadora Angélica foi entrevistada por Giovanna Ewbank no canal dela no YouTube. No papo, a estrela global contou que não possui lembranças de sua vida antes de ser famosa, afinal, ela trabalha na TV desde a infância. As informações são do Uol.

“Profissionalmente comecei com 4 anos. Minha lembrança de infância são estúdios, brincadeira pra mim era ali. Foi passando o tempo e foi ficando sério. Com 10 anos eu dei uma revoltadinha pois tinha que estudar muito, minha mãe não deixava parar de estudar, tinha que estudar muito e trabalhar muito. Tinha trauma, teve assalto na minha casa, e minha mãe via que a única coisa que eu via e me deixava feliz era o Chacrinha. Eu ficava imitando as chacretes. Tinha um concurso e ela perguntou se eu queria ir. Falei que queria. Eu não saia de casa pois teve um assalto em casa, meu pai levou tiros, sobreviveu, mas foi muito traumático. Eu tinha medo de gente. E Chacrinha tinha milhares de pessoas. Ele foi sensível, minha mãe contou a história pra ele e ele foi muito gentil. Ganhei o concurso e o que curou meu trauma foi a televisão”, contou.

Gio perguntou também sobre a rotina em família da apresentadora. “Gosto de lavar louça. Lavo louça quando a gente viaja. Janeiro e julho a gente viaja e fica um mês em algum lugar. E eu lavo a louça. A gente cozinha e eu lavo a louça”, falou ela, que também disse que cozinha. “Como comecei a trabalhar cedo, não tinha aquela coisa de cozinhar com a minha mãe, ela me levava para os lugares, meu pai que cozinhava. Não tive essa coisa de dia a dia de cozinhar. Comecei a me encantar no ‘Estrelas’, ali tinha que ajudar os convidados, os chefs. Luciano cozinha melhor que eu. Eu sei fazer omelete, ovo frito”.

No quadro “eu nunca” – em que tinham que colocar cubos de gelo na boca quando assumiam ter feito o que a pergunta questionava -, Angélica admitiu que já teve recaída com ex – sem entregar qual -, entrevistou alguém que não gostava e fingiu orgasmo. Sobre isso, aliás, ela riu muito e tentou colocar vários cubos na boca, dando a entender que já fingiu várias vezes.

Mãe de Eva, Benício e Joaquim, Angélica disse que ela e Luciano Huck não pretendem ter mais filhos. “Fechei a fábrica. Sempre falei, desde os 12 anos, que eu ia adotar uma criança. É uma coisa que está aí, no ar. Estou aberta para crianças, mas não para gerar”, explicou.

Sobre a rivalidade com Xuxa, Gio perguntou se era boato ou realidade que elas eram rivais quando apresentavam programas infantis. “Nunca aconteceu a rivalidade como as pessoas pintavam. Quando estreei na Manchete, era um programa que ela apresentava. Ela já estava na Globo. Eu assistia o programa dela, eu achava o máximo. Quando fui fazer o ‘Clube da Criança’ as pessoas começaram com comparação. Lembro que parei de assistir a Xuxa. Influencia, né? Não tem como, ainda mais fazendo o mesmo tipo de programa. Sempre gostei da Xuxa, fui fã, primeira vez que fui ao programa dela eu me tremi inteira. Era tanta gente falando, as pessoas em volta, criaram uma animosidade em algum momento. A gente nunca foi amiga, tinha uma dúvida. O tempo foi passando, fomos nos conhecendo, nos aproximando, e a gente descobriu que a gente se adora”, entregou.