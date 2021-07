Em enquete do L!, torcida do São Paulo escolhe Gabriel Sara como substituto do lesionado Rigoni Torcedores escolheram o meio-campista com 39%, que ficou na frente de Rojas, com 32%, Galeano, 26% e Vitor Bueno, com apenas 3%. São Paulo enfrenta o Bahia, neste sábado

A torcida do São Paulo tem um favorito para substituir o atacante Rigoni, com edema na coxa esquerda e que está fora da partida contra o Bahia, neste sábado (10), às 19h, no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O escolhido foi o cria da base Gabriel Sara, que ganhou a votação com 39%, Ele ficou na frente de Rojas, com 32%, Galeano, 26% e Vitor Bueno, com apenas 3%.

Na ocasião, ele foi substituído por Rojas, que ficou em segundo lugar na enquete. O equatoriano, inclusive, deve ser titular ao lado de Vitor Bueno no ataque do São Paulo contra o Bahia.

Sara vem voltando de lesão depois de sofrer uma entorse no pé esquerdo no empate contra o Cuiabá por 2 a 2. Com a lesão, Sara foi desfalque do São Paulo pro quatro partidas: empate contra o Ceará (1×1), empate contra o Corinthians (0x0), derrota diante do Red Bull Bragantino (1×2) e na vitória sobre o Internacional (2×0).

