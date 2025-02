Em encontro, Macron corrige Trump sobre dinheiro enviado para a Ucrânia

Durante encontro que aconteceu na Casa Branca nesta segunda-feira, dia 24, o presidente da França, Emmanuel Macron, corrigiu Donald Trump sobre os gastos com a guerra na Ucrânia. O caso aconteceu enquanto o presidente dos EUA falava com repórteres que estavam no local pra cobrir o evento.

Trump disse que a Europa estava emprestando dinheiro para que a Ucrânia usasse as quantias na guerra e que o continente receberia os valores de volta. Como reação, o presidente da França tocou no braço de Trump e fez uma correção sobre a fala do presidente dos EUA.

“Não, na verdade, para ser franco, pagamos 60% do esforço total, e isso incluiu empréstimos, garantias, subsídios e fornecemos dinheiro de verdade, para deixar claro. Temos 230 bilhões em ativos russos congelados na Europa, mas isso não é uma garantia de empréstimo porque não nos pertencem, eles estão apenas congelados”, disse.