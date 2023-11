Em encontro com Lula, Abiove anuncia investimento de US$ 10 bilhões

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2023 - 12:48 Para compartilhar:

São Paulo, 10 – A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) anunciou investimento de US$ 10 bilhões nos próximos anos em encontro, ocorrido na quarta-feira, 8, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

“Responsável por 65% do esmagamento de soja, 70% do trading e 35% do biodiesel brasileiro, a Abiove informou que está pronta para aumentar a mistura de biodiesel ao diesel”, disse o Ministério da Agricultura, em nota sobre o encontro.

A proposta aprovada no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em fevereiro prevê o aumento escalonado da mistura até 2030 levando em conta, também, a demanda. “Agora a gente está vendo que os empresários, por conta própria, resolveram assumir a responsabilidade de ganhar dinheiro com a nova fonte de energia em que o Brasil é imbatível”, disse o presidente, segundo a Agricultura.

No encontro, além de representantes do agronegócio estavam o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

Segundo Fávaro, o setor cumprimentou o presidente pela política ambiental de repressão ao desmatamento ilegal, que dificulta a comercialização dos produtos brasileiros.

De acordo com o ministro, nos dez primeiros meses do governo o setor já vê melhora do comércio motivada por “uma política respeitosa, rigorosa com o crime ambiental, mas que, por outro lado, cria oportunidades para quem investe em sustentabilidade”.

Ainda conforme a Agricultura, além do investimento na produção de etanol de milho e de cana-de-açúcar, o setor se dispôs a investir também em infraestrutura logística e já sinalizou a adesão ao programa do Ministério para a conversão de pastagens de baixa produtividade.

