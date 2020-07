Em empate do Santos, Raniel deixa o campo com dores e será avaliado nesta quinta Jogador sofreu um trauma no joelho, mas já se sentia melhor após a partida

O atacante Raniel deu um susto nos torcedores ao sair de campo com muitas dores nos minutos finais do empate em 1 a 1 do Santos contra o Santo André, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

O jogador sofreu um trauma no joelho e já se sentia melhor após a partida. Mesmo assim, o atleta será avaliado pelo Departamento Médico do Peixe nesta quinta-feira.

Uma das duas contratações do Alvinegro Praiano para essa temporada, Raniel iniciou o confronto diante do Ramalhão no banco de reservas e entrou no intervalo da partida, no lugar do Arthur Gomes. Antes da paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus, o camisa 12, com dores no joelho esquerdo, chegou a desfalcar o Peixe nas partidas contra Delfin e São Paulo, justamente as duas últimas antes do início da quarentena.

Raniel tem dois gols com a camisa santista, ambos marcados na vitória por 2 a 0 do Peixe, contra a a Inter de Limeira, pela terceira rodada do Paulistão, no dia 30 de janeiro.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também