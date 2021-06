Em duelo truncado, Brasil de Pelotas empata com a Ponte Preta

No Bento de Freitas, Brasil de Pelotas e Ponte Preta pouco fizeram e terminaram empatados por 1 a 1. Com o placar, o Xavante ficou na 15ª posição, com 6 pontos. A Macaca é a lanterna, com 3 pontos.

CALENDÁRIO

Na próxima rodada, o Brasil de Pelotas encara o Brusque, fora de casa. A Ponte Preta recebe o CSA, no Moisés Lucarelli.

TRUNCADO E POUCOS LANCES



A emoção no Bento de Freitas só apareceu nos minutos finais. Fabricio apareceu na área da Ponte Preta, girou na marcação e parou no goleiro Ygor. Pouco depois, Camilo foi o responsável por criar a oportunidade e mandou para fora.

GOLS

O confronto permaneceu morno na etapa final. Os times apresentavam dificuldade na hora de trabalhar a bola e os gols surgiram na bola parada. O Brasil chacoalhou a rede com Fabricio. No desvio do escanteio, a bola ficou limpa com o ataque que fuzilou. Pouco depois, a Macaca deixou tudo igual no chute de Rodrigão, que Dawhan completou, 1 a 1.

BRASIL DE PELOTAS 1 X 1 PONTE PRETA

Local: Bento de Freitas, Pelotas (RS)

Data-Hora: 25/6/2021 – 19h

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Auxiliares: Fábio Pereira (TO) e Cirpiano da Silva Sousa (TO)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Gabriel Terra, Ramon (BRA), Cleyton, Vino Locatelli(PON)

Cartões vermelhos: –

Gols: Fabrício (29’/2ºT) Dawhan (33’/2ºT)

BRASIL DE PELOTAS: Matheus Nogueira; Vidal (Thalys, aos 20/2ºT), Ícaro, Héverton e Kévin; Rômulo, Wesley e Gabriel Terra (Luis Fernando, aos 21/2ºT); Lucas Santos (Paulo Victor, aos 39/2ºT), Fabricio e Ramon (Neto, aos 39/2ºT). Técnico: Claudio Tencati.

PONTE PRETA: Ygor; Kevin (Igor Miranda, aos 44/2ºT), Ednei, Cleyton e Rafael Santos (Felipe Albuquerque, ao 0/2ºT) , Dawhan, Vini Locatelli (Marcos Júnior, aos 23/2ºT) e Camilo (Thalles, aos 23/2ºT); Josiel (Moisés, ao /2ºT)), Richard e Rodrigão (João Veras, aos 41/2ºT). Técnico: Gilson Kleina.

