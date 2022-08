Em duelo paulista, Novorizontino e Ponte Preta tentam manter ascensão na Série B

admin3 25/08/2022 - 7:00 Compartilhe

A 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência nesta quinta-feira com dois jogos, incluindo o confronto paulista entre Novorizontino e Ponte Preta. Os dois estão na parte intermediária e querem confirmar a ascensão na tabela de classificação. Na outra partida, o Vila Nova, que deixou a lanterna, tenta manter a reação ao receber o Sampaio Corrêa.

A Ponte Preta chega muito motivada para a rodada, pois venceu o dérbi diante do Guarani, por 1 a 0, e consolidou sua reação. Com 32 pontos, aparece em 12º lugar, já com sete pontos de vantagem para o Operário, que abre o Z-4, em 17º, com 25.

O Novorizontino fará seu segundo duelo estadual seguido e tenta reabilitação. Na última rodada, perdeu para o Ituano, fora de casa, por 1 a 0, e permaneceu com 31 pontos, em 13º lugar. A partida será realizada no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), a partir das 21h30.

Mais cedo, às 19h, Vila Nova e Sampaio Corrêa jogam no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO). Os donos da casa deixaram a lanterna, embora ainda estejam no Z-4, em 18º com 24 pontos. Estão, porém, invictos há sete jogos, vindo de vitória, por 2 a 1, diante do Náutico. O Sampaio Corrêa está há dois jogos sem vencer e perdeu para o CRB, por 2 a 1, no último jogo. Com 33 pontos, ocupa a nona colocação.

CONFIRA OS JOGOS DA 26ª RODADA:

QUINTA-FEIRA

19h

Vila Nova-GO x Sampaio Corrêa-MA

21h30

Novorizontino x Ponte Preta

SEXTA-FEIRA

19h

Brusque-SC x Londrina

Grêmio x Ituano

21h30

Cruzeiro x Náutico

SÁBADO

11h

Guarani x Tombense-MG

16h

CRB x Criciúma

19h

Operário-PR x CSA

DOMINGO

16h

Bahia x Vasco