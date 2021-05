Em duelo equilibrado, Cruzeiro e São Paulo ficam no empate em BH pelo Brasileiro Feminino O Tricolor segue no G4 da competição, enquanto a Raposa ainda luta para se manter longe da zona do rebaixamento e ainda sonhar com uma vaga nas quartas de final

O Cruzeiro empatou com o São Paulo por 2 a 2 nesta quarta-feira, 26 de maio, no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em duelo válido pela 10ª rodada do Brasileiro Feminino Série A1. As Cabulosas ficaram atrás no placar duas vezes e conseguiram buscar a igualdade.

Os gols mineiros foram marcados por Mariana Santos, enquanto Duda e Jaqueline balançaram as redes para o Tricolor Paulista. Com o empate, o Cruzeiro está em 11º lugar, com nove pontos, fora da zona de classificação às quartas de final. Já as paulistas chegaram aos 19 pontos e ocupam a terceira posição na classificação.

O Cruzeiro entra em campo novamente neste sábado, 29 de maio, contra o Internacional, às 20h, no Sesc Campestre, em Porto Alegre. Já o São Paulo terá pela frente o Minas-Brasília, também no sábado, às 15h, em Cotia, CT do Tricolor.

Duas vezes Mariana Santos! ⚽️ Confira os dois gols da nossa camisa 25 no empate desta tarde, diante do São Paulo, pelo @BRFeminino. Oportunismo e frieza na conclusão! CBF TV pic.twitter.com/IQ0gXYe1nE — Cruzeiro (@Cruzeiro) May 26, 2021

