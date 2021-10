Em duelo direto pelo G4, Palmeiras vence o Internacional e acaba com sequência sem vitórias no Brasileirão O Verdão controlou as ações da partida e na segunda etapa, contou com pênalti e expulsão de Edenílson para abrir o placar e voltar ao 4º lugar do Campeonato Brasileiro

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, o Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0 no Allianz Parque. Raphael Veiga, de pênalti, fez o gol da vitória. Edenílson, por reclamar com a arbitragem, foi expulso.

Com a vitória, o Verdão retoma o 4º lugar no Brasileirão e chega aos 43 pontos. A equipe paulista estava há cinco jogos sem vencer no Brasileirão. Já o Colorado vê sua sequência de três jogos sem derrotas ser interrompida, estacionando nos 39 pontos, no 7º lugar.

No próximo sábado (23), os comandados de Abel Ferreira recebem o Sport, às 21h. No dia seguinte, às 16h, a equipe de Aguirre encara o Corinthians, no Beira-Rio.

BLITZ ALVIVERDE NO COMEÇO DO JOGO



A primeira boa jogada veio aos 3 minutos. Dudu fez boa jogada pela esquerda e mandou para a área. A bola foi até Marcos Rocha, que dominou, e acertou a trave de Marcelo Lomba.

O Palmeiras era quem dominava a posse de bola nos minutos iniciais, e chegou mais uma vez com perigo aos 10. A jogada ensaiada no escanteio não deu certo, mas a defesa colorado não conseguiu afastar a bola, que sobrou para Piquerez. O uruguaio chutou forte, e a bola passou por cima do gol.

RESPOSTA DO INTER



Na metade do primeiro tempo, o Verdão seguia controlando as ações do jogo, e apostava na bola parada. O Internacional aproveitou a lenta recomposição defensiva do adversário e saiu em contra-ataque. Yuri Alberto cortou a marcação e bateu cruzado, mas em dois tempos, Weverton fez a defesa.

Aos 40 minutos, Raphael Veiga cobrou falta do lado direito. A bola fez uma curva e quase entrou na meta de Lomba.

VERDÃO ABRE VANTAGEM NUMÉRICA E NO PLACAR



O Palmeiras voltou do intervalo com a mesma pegada, e em poucos minutos no segundo tempo, abriu o marcador. Rony foi lançado na ponta direita e chutou forte. A bola bateu na mão de Cuesta, e Bráulio da Silva Machado assinalou penalidade máxima.

Edenílson ficou indignado com a marcação, reclamou de forma acintosa com a arbitragem e recebeu cartão vermelho. Raphael Veiga cobrou forte, no ângulo, e e fez o primeiro gol.

INTER NÃO CONSEGUE O EMPATE

Após o gol de Veiga, ambas equipes tiveram chances de movimentar o placar. Primeiro, Dudu chutou cruzado e a zaga colorada afastou. Na sequência, Yuri Alberto teve chute bloqueado pelo defesa alviverde.

Na metade do segundo tempo, Abel Ferreira e Aguirre fizeram alterações em suas equipes. Zé Gabriel tentou chute de longa distância, a bola desviou e, por precaução, Weverton mandou para escanteio. Aos 39, Deyverson tentou uma bicicleta e mandou para fora.







Mesmo com a vantagem numérica, o Palmeiras cadenciou o jogo, e o internacional não conseguiu achar o gol de empate no Allianz Parque.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 INTERNACIONAL

Data: 17 de Outubro de 2021, terça-feira;

Horário: 16h (horário de Brasília);

Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP

Árbitro: Bráulio da Silva Machado – FIFA/SC

Assistentes: Kléber Lúcio Gil – FIFA/SC e Alex dos Santos – SC

VAR: Wagner Reway – VAR/FIFA-PB, Oberto da Silva Santos – PB e Marrubson Melo Freitas – DF

Público/renda: 11.111/ R$ 635.538,98

Cartões amarelos: Felipe Melo, Rony e Gustavo Scarpa (PAL); Patrick, Cuesta, Mercado e Heitor (INT)

Cartão vermelhos: Edenílson (INT)

Gols: Raphael Veiga (7’/2ºT) (1-0)

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gómez e Piquerez; Felipe Melo (Danilo Barbosa, 35/2ºT), Zé Rafael (Patrick de Paula, 35/2ºT), Raphael Veiga (Deyverson, 24/2ºT) e Dudu (Gustavo Scarpa, 24/2ºT); Rony e Luiz Adriano (Breno Lopes, 24/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia (Heitor, 23/2ºT), Mercado, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Zé Gabriel, 24/2ºT), Edenilson, Taison (Maurício, 9/2ºT) e Patrick (Palacios, 23/2ºT); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

