Em duelo direto, América-MG vence o Avaí e se distancia do Z-4 do Brasileirão Jogando em Belo Horizonte, Coelho conseguiu virada após sair perdendo no primeiro tempo







Neste domingo, 31 de julho, o América-MG recebeu e venceu o Avaí, pelo placar de 3 a 1, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Com o resultado, o Coelho se distancia da zona de rebaixamento, enquanto o Leão da Ilha ocupa a 16ª colocação, a primeira fora do Z-4.

Jogando no Independência, em Belo Horizonte, o Avaí encontrou seu gol logo no inicio, com Guilherme Bissoli, de cabeça. A partir daí, ainda nos primeiros minutos, o time catarinense continuou mais intenso e criando chances.

Aos poucos, o Coelho por jogar em casa e também estar precisando do resultado, equilibrou a posse de bola, e, consequentemente, teve mais presença ofensiva. Aliada à retração do adversário que, com isso, passou a apostar somente em contra-ataques.

Nesse contexto, de tanto martelar, o Coelho encontrou a igualdade, com gol marcado por Henrique Almeida. Um primeiro tempo equilibrado, no qual os dois times tiveram momentos dominantes, terminou com o resultado de empate.

E MAIS:

Na segunda etapa, o América-MG cresceu ainda mais de produção, especialmente após as mexidas de Vagner Mancini, que promoveu, inclusive, a estreia de Martín Benítez.

E, em uma jogada envolvendo dois dos jogadores que entraram no segundo tempo, Wellington Paulista, após um corta-luz, encontrou Everaldo, que virou o jogo. Na reta final, ainda deu tempo do camisa 37 marcar o terceiro gol, seu segundo na partida.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

Enquanto o América-MG visita o Juventude, no próximo sábado, no Alfredo Jaconi, o Avaí recebe o Corinthians, na Ressecada, no mesmo dia.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA:

AMÉRICA-MG 3×1 AVAÍ

Data: 31 de julho de 2022

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Árbitro de vídeo – VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões vermelhos: Everaldo (AME)

Gols marcados: Guilherme Bissoli, aos 04’/1ºT (0-1), Henrique Almeida, aos 34’/1ºT (1-1), Everaldo, aos 25’/2ºT (2-1) e aos 45’/2ºT (3-1)



AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)



Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Patric, aos 34’/2ºT), Éder, Luan Patrick e Danilo Avelar; Lucas Kal (Martín Benítez, aos 19’/2ºT), Juninho e Matheusinho (Iago Maidana, aos 29’/2ºT); Felipe Azevedo (Pedrinho, aos 19’/2ºT), Everaldo e Henrique Almeida (Wellington Paulista, aos 19’/2ºT).

AVAÍ (Técnico: Eduardo Barroca)

Vladimir; Kevin (Renato, aos 34’/2ºT), Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Reniele, Eduardo (Vitinho, aos 27’/2ºT) e Jean Pyerre (Jean Cléber, aos 14’/2ºT); Natanael (Muriqui, aos 14’/2ºT), William Pottker e Guilherme Bissoli (Paolo Guerrero, aos 27’/2ºT).

E MAIS:

E MAIS: