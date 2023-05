Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/05/2023 - 6:00 Compartilhe

Único clube da Série A com 100% de aproveitamento, o Botafogo enfrenta o Atlético-MG neste domingo com uma simples missão: manter a invencibilidade e recuperar a liderança do Brasileirão 2023. A partida será às 18h30, no Nilton Santos, e terá acompanhamento em tempo real do LANCE!.

Em alta após a vitória no clássico contra o Flamengo, no último fim de semana, o Botafogo conta com trunfos para dar sequência à boa fase. Abaixo, o L! lista quatro pontos que podem aumentar a confiança da torcida alvinegra para o duelo contra o Atlético-MG neste domingo.

1. Efetividade com a bola no pé

A partida deste domingo marca um duelo de estilos opostos: enquanto o Atlético-MG é dono da maior média de posse de bola no Brasileirão (61%), o Botafogo tem o menor índice neste quesito (39%). O clube carioca, no entanto, se destaca pela efetividade e venceu as três primeiras rodadas mesmo sem ter o domínio da bola.

Os números, inclusive, indicam um bom aproveitamento do Alvinegro contra times da mesma característica do Galo. São Paulo e Flamengo, por exemplo, também estão no top 5 de maiores médias de posse de bola e perderam para o Botafogo neste início de competição.

– É uma verdade que o Atlético tem um jogo que privilegia a posse. Isso não quer dizer que nós não tenhamos sucesso com a nossa identidade e que o Atlético-MG não tenha sucesso com a identidade dele. Cada um tem a sua ambição dentro do campeonato. Agora, percorremos caminhos diferentes. Temos que perceber o que temos na mão e nos adaptar rapidamente – comentou Luís Castro.Botafogo é o atual líder do Brasileirão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

2. Números de bola parada

Dos sete gols marcados pelo Botafogo no Brasileirão, três saíram em lances de bola parada: um contra o São Paulo e dois contra o Flamengo. Ao analisar os números gerais da temporada 2023, 18 dos 48 gols alvinegros saíram após faltas, escanteios ou pênaltis. Ao lado do Palmeiras, o clube carioca lidera o quesito entre todos os 20 times da Série A. O Atlético-MG, por sua vez, fez apenas nove gols oriundos da bola parada desde o início do ano.

3. Fase artilheira de Tiquinho Soares

O artilheiro alvinegro vive grande fase. Nas três primeiras rodadas, foram três gols e duas assistências, que o credenciaram para receber o prêmio da CBF de melhor jogador do Brasileirão em abril. Além das participações em gol, o atacante se destaca pelas ações de pivô e se mostra essencial para o funcionamento do ataque do Botafogo.

4. Lucas Perri em grande fase

Ao lado de Tiquinho Soares, Lucas Perri é outro grande responsável pela invencibilidade do Botafogo no Brasileirão. Com grandes atuações na três primeiras rodadas, ele é o goleiro com mais defesas entre todos da Série A, de acordo com dados do Footstats. O camisa 12 também se destacou no empate em 0 a 0 com a LDU, na última quinta-feira, e chega para o duelo com o Atlético-MG com a moral em alta.

