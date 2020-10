Em duelo de irmãos, Lorenzo Insigne se dá bem e Napoli vence de virada Roberto Insigne abriu o placar para o Benevento na primeira etapa, mas visitantes massacraram rival no segundo tempo e conseguiram virada com Insigne e Petagna

O jogo teve um nome e dois jogadores como destaque: Insigne. O Napoli venceu o Benevento por 2 a 1, após Roberto Insigne abrir o placar para os mandantes e Lorenzo Insigne, irmão mais velho, empatar o marcador na segunda etapa. Após muita pressão na segunda etapa, o time de Gattuso conseguiu a virada com Petagna.

IRMÃOS PROTAGONISTAS

Os irmãos Insigne foram os protagonistas da primeira etapa do duelo italiano, mas com o caçula se dando melhor. Em rápido contra-ataque do Benevento, Lapadula recebeu lançamento pelo lado esquerdo, cruzou duas vezes para encontrar Roberto Insigne fazer 1 a 0. Aos 40, o irmão mais velho, Lorenzo, recebeu uma bola pelo lado esquerdo, cortou para o meio e finalizou para belíssima defesa de Montipo.

PARADOS NA TRAVE

Aos 43, o time da casa contou com a sorte por duas vezes seguidas. Em jogada pelo lado direito, o Benevento escapou do empate após um cruzamento ser desviado pela zaga, bater na trave e sair para escanteio. Na cobrança, o zagueiro Manolas desviou a bola no travessão e a defesa afastou o perigo na sequência.

PRESSÃO

No primeiro minuto, o Napoli mostrou que o segundo tempo seria diferente com Insigne aproveitando sobra de escanteio e finalizando com perigo, mas com desvio na zaga. Após ter gol anulado, o camisa 24 recebeu passe em cobrança de escanteio curta e mandou um balaço de fora da área sem chances para o goleiro adversário.

DEDO DO TÉCNICO

O técnico Gattuso proporcionou a entrada de Politano e Petagna na etapa final da partida e ambos foram decisivos para a vitória dos visitantes. Em rápida jogada de ataque pelo lado direito, Politano encontrou Petagna no meio da área para finalizar sozinho e virar o jogo.

