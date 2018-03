Em duelo de classificados para a Copa, Dinamarca vence amistoso com Panamá

Às vésperas de iniciarem suas caminhadas na Copa do Mundo da Rússia, Dinamarca e Panamá se enfrentaram nesta quinta-feira, em amistoso realizado na cidade de Brondby. E os dinamarqueses, donos da casa, levaram a melhor, ao vencerem por 1 a 0, com o gol de Pione Sisto.

Aos 23 minutos do segundo tempo, o atacante do Celta de Vigo recebeu pelo lado esquerdo da área, cortou dois marcadores e bateu cruzado para marcar um belo gol. O gol saiu apenas quatro minutos depois de o Panamá ter um de seus principais jogadores expulsos: Blas Pérez, por acertar uma solada no peito do goleiro Kasper Schmeichel.

A Dinamarca vinha de duas derrotas seguidas e, agora, volta a campo na terça-feira que vem para encarar o Chile, novamente em amistoso em casa, em Aalborg. No mesmo dia, o Panamá visita a Suíça em Lucerna.

A seleção dinamarquesa está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de França, Austrália e Peru, adversário da estreia no dia 16 de junho, em Saransk. Já o Panamá está na chave G, junto com Tunísia, Inglaterra e Bélgica, que enfrentará na primeira rodada, dia 18, em Sochi.

Em outro amistoso realizado nesta quinta-feira, a Argélia, que não se classificou para a Copa, encarou a Tanzânia e não teve maiores dificuldades para golear por 4 a 1. Com Mahrez em campo, a equipe contou com dois gols de Bounedjah, um de Medjani e outro, contra, de Kapombe.