Em duelo de artilheiros, Fluminense visita o São Paulo no Morumbi

Tentando entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, o Fluminense visita o São Paulo, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (17) no estádio do Morumbi, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, em uma partida que colocará frente a frente os dois principais artilheiros da competição: Gérman Cano e Calleri.

O Tricolor das Laranjeiras chega ao confronto em um momento muito positivo, após se garantir nas quartas de final da Copa do Brasil (após vencer o Cruzeiro por 3 a 0 na última terça) e tentando somar a quinta vitória consecutiva no Brasileiro.

E um dos responsáveis por esta sequência de bons resultados é o atacante argentino Gérman Cano, que lidera a artilharia da competição com 10 gols. Quando se consideram todas as competições das quais o Tricolor participa, o argentino chega ao total de 27 gols na temporada.

Mas o bom momento da equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz não se limita apenas ao ataque, mas envolve outros setores do time. Um exemplo é a defesa, pois nas últimas seis partidas (quatro pelo Brasileiro e dois pela Copa do Brasil) o Fluminense sofreu apenas dois gols.

O São Paulo também vem para a partida motivado, após eliminar o Palmeiras da Copa do Brasil (com uma vitória de 4 a 3 na disputa de pênaltis na última quinta). E, para o jogo deste domingo, a equipe do técnico Rogério Ceni tem um grande trunfo, Calleri, o vice-artilheiro do Brasileiro com nove gols.

Estamos nas quartas de final da @CopadoBrasil!#VamosSãoPaulo Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/rGax9MfYLc — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 15, 2022

Porém, o comandante da equipe do Morumbi deixou claro, após a classificação diante do Verdão, que não espera facilidades diante do Fluminense, partida na qual pode ter que poupar algumas peças: “O Fluminense é um time de muitas opções, e tem um grande treinador. Assim, vamos ver se conseguimos nos manter vivos diante do Fluminense, em um jogo no qual vamos ter que fazer algumas trocas, pois vamos ter gente muito cansada”.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite São Paulo e Fluminense, ao vivo, com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Mario Silva, reportagem de Mauricio Costa e plantão de André Marques. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: