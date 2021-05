Em dose dupla, Douglas Tanque se torna o maior artilheiro da história do Paços de Ferreira Na rodada de encerramento do Português, atacante brasileiro marca dois na vitória sobre o Tondela e chega aos 37 gols com a camisa dos Castores

Desde que se tornou possível, ele passou a buscar esse recorde. E missão dada é missão cumprida. Nesta terça-feira (18/05), o atacante brasileiro Douglas Tanque, enfim, entrou de vez para a história do Paços de Ferreira, ao marcar dois gols na vitória de 3 a 2 sobre o Tondela, pela rodada de encerramento do Campeonato Português, e se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do clube, agora com 37 gols.

O ex-atacante de Guarani e Corinthians precisava de apenas um para se igualar ao português Bruno Moreira, até então primeiro nessa lista de homens-gol, com 36. O Tondela já vencia por 1 a 0 quando, aos 4 minutos, o brasileiro roubou do zagueiro, invadiu a área, bateu forte e alcançou o topo. João Pedro colocou o time da casa de novo na frente, mas, aos 35’, Douglas Tanque empatou novamente, de cabeça, e se isolou como o maior artilheiro da história dos Castores.

A virada veio aos 13 minutos da etapa final, com Hélder Ferreira. Com o resultado, o Paços de Ferreira terminou o campeonato com 15 vitórias, um recorde do clube no Campeonato Português, superando as 14 vitórias conquistadas na temporada 2012/2013. Douglas Tanque, que completou 100 jogos com a camisa dos Castores na rodada passada, pela terceira edição seguida termina como artilheiro da equipe na competição, desta vez com 9 gols.

– Não poderia ter terminado essa temporada de maneira mais positiva, com vitória, gols, recorde e vaga para a classificatória da Liga Europa, o que já tínhamos conquistado há duas rodadas. Feliz demais por ter me tornado o maior artilheiro da história desse clube que me acolheu tão bem há três anos. Uma honra poder escrever meu nome aqui dessa forma. Agora é descansar um pouco porque em agosto já começa tudo de novo – declarou Douglas Tanque, que foi eleito o Homem do Jogo.

A classificação citada por ele para a Liga Europa foi garantida com o quinto lugar, a segunda melhor colocação do Paços de Ferreira na história da competição. Fundado em 1950, a melhor posição do clube no Campeonato Português foi o terceiro lugar justamente na edição 2012/2013, que credenciou o clube a jogar os playoffs da Liga dos Campeões.

