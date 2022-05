Em dois anos, mulher dá à luz terceiro par de gêmeos

Courtney Spears e o marido, Everett Jones, deram as boas-vindas, no dia 10 de maio, para as filhas gêmeas. No período de dois anos, essa foi a terceira vez que isso aconteceu com o casal. As informações são da emissora norte-americana WAFB, afiliada da CBS.

A mulher informou que os bebês estão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal desde que nasceram. Porém ela ressaltou que ambas estão bem.





Em breve, as pequenas irão conhecer as gêmeas Emory e Cassidy, que nasceram em 2021, os irmãos gêmeos Ethan e Curtis, que nasceram em 2020, e a irmã mais velha, Emanie, de 5 anos.

Courtney admitiu que ter sete filhos não será uma tarefa fácil, mas todos seguem uma rotina que ajuda a fazer todas as atividades fluírem. “É divertido e cansativo. Eles nos fazem rir muito. Basta ver as coisas diferentes que eles fazem todos os dias, é sempre algo novo.”

Agora, o próximo desafio do casal será encontrar um carro que comporte as sete crianças.