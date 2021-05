Em documento oficial, Conmebol explica cartão amarelo de Bruno Henrique em Flamengo x LDU Atacante foi advertido no empate da última quarta-feira e terá que cumprir suspensão contra o Vélez Sarsfield, pela Libertadores

O polêmico cartão amarelo recebido por Bruno Henrique no empate com a LDU, pela Libertadores, enfim foi esclarecido. No Comunicado de Advertências enviado pela Conmebol à Ferj após cada partida, é possível ver que o árbitro Alexis Herrera (VEN) justificou o cartão do atacante rubro-negro por “desaprovar con palavras o ações”, ou seja, reclamação.

+ Briga por público, provocações e mais: veja 10 capítulos recentes quentes da rivalidade entre Flamengo e Fluminense

O motivo da polêmica foi o possível erro de identificação do árbitro, que poderia ter confundido Bruno Henrique com Ramon. Aos 25 minutos do segundo tempo, O lateral-esquerdo chegou forte no adversário em um lance e iniciou uma confusão perto da linha de fundo. Após acalmar os ânimos, o juiz mostrou cartão amarelo para o atacante rubro-negro, não puniu Ramon e manteve a posição mesmo após receber alertas sobre o possível engano.

Caso o erro de identificação fosse confirmado, o Flamengo poderia entrar com recurso na Conmebol para anular o cartão amarelo de Bruno Henrique, usando o Artigo 23 do Regulamento Disciplinar da Conmebol como argumentação. No entanto, como o juiz colocou a causa do advertência como “reclamação”, não há nada que o clube rubro-negro possa fazer.

Como este foi o terceiro cartão de Bruno Henrique na fase de grupos da Libertadores, ele terá que cumprir suspensão na partida contra o Vélez Sarsfield, na próxima quinta-feira.

+ Confira a tabela completa da Libertadores



Além de Bruno Henrique, Gerson também foi advertido contra a LDU pelo excesso de reclamação. Como de praxe, o Flamengo terá que pagar 400 dólares à Conmebol por cada cartão amarelo recebido.

Já o volante Willian Arão foi expulso de forma direta aos 14 minutos do primeiro tempo. Segundo o árbitro, na súmula, o atleta rubro-negro cometeu um “jogo brusco sério; disputando a bola com uso de força excessiva, sem causar lesões”. Como consequência, o caso será julgado pela Unidade Disciplinar da Conmebol, e o Flamengo tem até o dia 26 de maio para apresentar a defesa.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também