Em documentário, Xuxa relembra morte de Senna, cita Galisteu e revolta internautas

Xuxa esteve envolvida em polêmica na madrugada desta sexta-feira, 28, com a produção “Xuxa, O Documentário“. O terceiro episódio da série foi ao ar no Globoplay nesta quinta, 27, e contou a história do envolvimento amoroso da apresentadora com Ayrton Senna, com o nome de Adriane Galisteu — sua rival na década de 1990 — sendo citado.

Galisteu e o piloto começaram a namorar quase dois anos depois de seu rompimento com a mãe de Sasha, o que fez com que ele cortasse contato com a ex até a sua morte, em 1 de maio de 1994.

“Quando ele começou a namorar a Adriane Galisteu, ele realmente ficou um ano sem falar comigo. A gente não se viu até ele morrer”, contou ela, durante a produção.

A revelação de Xuxa revoltou internautas, que relembraram que Galisteu foi o grande amor da vida de Senna. “Xuxa vai viver uma vida inteira tentando apagar o que Adriane Galisteu viveu e querendo a vaga de viúva do Ayrton Senna, né? Que coisa mórbida!”, analisou um, no Twitter.

Vale lembrar que o relacionamento de Senna e Galisteu não era bem visto por familiares do piloto. Por isso, durante seu velório, a Rainha dos Baixinhos foi recebida com carinho pela família, enquanto Adriane foi ignorada.

O episódio ainda contou com a participação de Viviane Senna, irmã de Ayrton, que fez questão de falar que nem Xuxa e nem Senna “precisavam um do outro para se consolidar”, o que foi visto como uma indireta à última namorada do irmão.

Confira a reação dos internautas:

não gosto de intriga mas senti indireta pra Galisteu 😬 parece que a irmã do Senna apertou 22 com força 😂 #XuxaODocumentário pic.twitter.com/iwdIMBVVyS — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) July 28, 2023

Adoro a Xuxa, rainha, parte da minha vida. Mas a postura dela e da família do Senna em relação à Galisteu é asquerosa, nojenta, o cúmulo da arrogância de quem tem tudo a mão e quando a história não lhes apetece, simplesmente tentam mudá-la. #XuxaODocumentário https://t.co/Y3ldjaRV7Z — Sheila (@sheilakefi) July 28, 2023

acho bizarro afirmarem que a Xuxa foi o amor da vida do Senna no documentário dela, primeiro porque o cara tá morto e tão falando por ele e segundo porque quando morreu ele tava com a Galisteu, muito desrespeitoso nota: de repúdio — vivi (@vicamaralx) July 28, 2023





Xuxa vai viver uma vida inteira tentando apagar o que Adriane Galisteu viveu e querendo a vaga de viúva do Ayrton Senna, né? Que coisa mórbida! #XuxaODocumentário #XuxaNoGloboplay pic.twitter.com/mAaQ3n0hbJ — BECKMANN 🔥 (@JuniorBeckmann) July 27, 2023

o jeito que a irmã do Ayrton despreza a Adriane Galisteu, é tão ridículo.

eu acho linda a história da Xuxa e do Ayrton, mas parecem que tentam a foco custo tirar a Adriane da história. tenho certeza que a irmã não gostava da Adriane simplesmente pq ela era pobre na época — ariana torta 🚩🦡⃝⃒⃤ (@1Ritinha) July 27, 2023

Vendo esse documentário da Xuxa e tá passando a morte do Senna e pqp como a Adriane galisteu foi injustiçada kkkk a mulher literalmente tava morando com ele em Algarve — Jéssica vai ver taylor swift 18 e 19 no RJ (@jessicafn55) July 27, 2023

Mano, esse episódio 3 da Xuxa é a prova de como tem filho da puta no mundo. A Galisteu foi a viúva do Senna, mas a irmã (bolsominion de merda) do Senna é uma arrombada que fala como se só houvesse a Xuxa na vida dele.

