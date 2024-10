Em disputa empatada tecnicamente nas pesquisas, Capitão Alberto Neto e David Almeida votam em Manaus

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 11:51 Para compartilhar:

Candidatos à prefeitura de Manaus, no Amazonas, Capitão Alberto Neto (PL) e David Almeida (Avante) votaram neste domingo, 27, para o segundo turno das eleições municipais, na capital amazonense.

O primeiro a votar foi o candidato à reeleição, David. Acompanhado da neta em seu colo, o político fez crítica veladas ao adversário.

“Eu tenho certeza que essa eleição é a eleição do trabalho contra o nada. Eleição das entregas contra as críticas. Eleição dos resultados contra as fakes news. Mas sei que em toda história o bem vence o mal”, afirmou ao conversar com jornalistas que estavam no local, segundo o g1.

Já o Capitão Alberto Neto (PL) chegou à urna acompanhado da candidata a vice, Professora Maria do Carmo (Avante), e criticou o concorrente.

“Nós estamos muito confiantes com essa eleição, não foi fácil chegar até aqui. Nosso adversário, acostumando a responder escândalos de corrupção, não teve ‘melindre’ de levar essa eleição para a lama. Mexeram com a família da professora Maria do Carmo e mexeram com minha família”, disse à imprensa local.

A pesquisa Quaest divulgada no sábado, 26, com os votos válidos da disputa para prefeitura de Manaus, mostra David Almeida (Avante) com 51% dos votos válidos, enquanto Capitão Alberto Neto (PL) registra 49%.