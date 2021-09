Em discussão, Bolsonaro mandou Mario Frias e ministro ‘calarem a boca’, diz jornal

Há cerca de duas semanas, o secretário especial de Cultura, Mario Frias, teve uma reunião com o ministro do Turismo, Gilson Machado, no Palácio do Planalto, que acabou em discussão entre os dois na frente do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que precisou intervir para acalmar os ânimos. As informações são do jornal O Globo.

Pressionado para resolver a confusão, fontes revelaram ao jornal que Bolsonaro precisou mandar os dois “calarem a boca”. Tudo isso teria acontecido na presença de diversos assessores.

A Secretaria Especial de Cultura é subordinada ao Ministério do Turismo, e o motivo do desentendimento teria sido justamente a insatisfação de Frias, que levou a Bolsonaro o desejo de ter mais autonomia para trabalhar com sua equipe, o que teria feito Machado reagir negativamente.

Ainda de acordo com o Globo, os desentendimentos entre os dois acontecem desde que Machado assumiu a pasta, em dezembro de 2020. E Frias já brigava por mais autonomia em sua secretaria com o ministro anterior, Marcelo Álvaro Antonio.

