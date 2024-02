Em discurso, Lula repete que governo israelense comete genocídio em Gaza

Da redação com Reutersi Da redação com Reuters https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-reuters/ 23/02/2024 - 20:54 Para compartilhar:

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dobrou a aposta e reafirmou nesta sexta-feira que o governo de Israel comete genocídio contra o povo palestino na atual guerra na Faixa de Gaza, reiterando ainda sua posição contra qualquer guerra, seja no Oriente Médio ou na Ucrânia.

O presidente aproveitou, em discurso no lançamento do edital da Petrobras Cultural, para reforçar sua defesa pela criação de um Estado palestino “livre” e “soberano” que possa conviver em “harmonia” com Israel.

Em seu perfil na rede social X, o presidente usou uma frase que costumava repetir quando estava preso para reafirmar sua posição sobre o conflito em Gaza: ‘Não troco minha dignidade pela falsidade’

Da mesma forma que eu disse quando estava preso que eu não aceitaria acordo para sair da cadeia e que eu não trocaria a minha liberdade pela minha dignidade, eu digo: não troco a minha dignidade pela falsidade. Eu sou favorável à criação do Estado Palestino livre e soberano. Que… — Lula (@LulaOficial) February 23, 2024

Lula esteve envolvido em polêmica no domingo passado, quando comparou a ação das forças militares de Israel na Faixa de Gaza com o que o ditador alemão Adolf Hitler fez contra os judeus na 2ª Guerra Mundial, disparando forte reação de autoridades israelenses, desencadeando uma crise diplomática com o país do Oriente Médio.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro; reportagem adicional de Maria Carolina Marcello, em Brasília)

