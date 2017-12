Em discurso amanhã, Alckmin deve afirmar que ‘Lula será condenado nas urnas’

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmará neste sábado, 9, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história”.

“As urnas o condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelos milhares de lojas fechadas, sonhos desfeitos e negócios falidos. As urnas o condenarão pela frustração dos projetos de milhões de famílias levadas ao desespero, por ter sucateado o SUS e atentado contra a saúde de todos os brasileiros”, diz trecho do discurso que Alckmin preparou para a convenção de amanhã, em Brasília, que marcará sua posse na presidência do PSDB.

O evento também será um lançamento informal da segunda candidatura de Alckmin a presidente da República (foi candidato em 2006).

“Nós os derrotaremos nas urnas”, dirá o governador, que tentará se viabilizar eleitoralmente como o mais preparado para liderar o campo antipetista nas eleições do ano que vem. O ex-presidente Lula já está em campanha pelo País, mas pode ser condenado em segundo instância pela Justiça e ter de travar uma batalha jurídica pelo direito de concorrer na eleição.