Em dia: Vasco acerta pagamentos de salários de abril dos funcionários Colaboradores do Cruz-Maltino, agora, não têm mais valores a receber. Situação dos jogadores é diferente

O Vasco acertou, nesta terça-feira, os pagamentos dos salários da folha de abril dos funcionários. Desta forma, não há dívidas com os colaboradores. Tal informação foi publicada primeiramente pelo site “Ge”, e confirmada pela reportagem do LANCE!.

Os jogadores já receberam os salários de abril, mas parte do grupo têm valores antigos a receber. Não há confirmação se a negociação de Talles Magno com o New York City, dos EUA, noticiada na última segunda-feira, tem a ver com os pagamentos.

O Vasco vive o momento financeiro mais delicado de sua história. Com mais de R$ 840 milhões em dívidas, o clube também foi retirado do Ato Trabalhista por atraso no pagamento de parcelas.

