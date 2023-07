Em dia dos mandantes, São Bernardo empata e aumenta jejum na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2023 - 23:20 Compartilhe

Quatro jogos abriram a 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado. Único paulista, o São Bernardo empatou com o Manaus fora de casa e não conseguiu encerrar a sequência sem vitória. Os mandantes Brusque, Náutico e Botafogo-PB conquistaram mais três pontos.

O São Bernardo visitou o Manaus–AM e empatou sem gols. Com isso, não vence há sete jogos, mas está há quatro jogos invicto, já que empatou todos esses. Com 20 pontos, segue dentro do G-8, em quinto lugar, enquanto o time amazonense tem 14 em 14º.

Os outros mandantes se deram bem. O Brusque-SC recebeu o Confiança-SE e goleou por 4 a 0, chegando a 23 pontos na vice-liderança, enquanto o adversário segue com 16 em décimo lugar. O Náutico aparece em quarto lugar, com 22 pontos, após vencer o Figueirense por 2 a 1. Os catarinenses somam 16, em nono lugar.

Quem também venceu por 2 a 1 foi o Botafogo-PB diante da Aparecidense-GO, alcançando 21 pontos, em quinto lugar. Os goianos aparecem em 16º, uma posição fora da zona de rebaixamento, com 13 pontos.

A rodada ainda seguirá com quatro jogos no domingo e dois na segunda-feira, incluindo o clássico paraense entre Paysandu e Remo.

CONFIRA OS JOGOS DA 13.ª RODADA

SÁBADO

Brusque-SC 4 x 0 Confiança-SE

Manaus-AM 0 x 0 São Bernardo-SP

Náutico-PE 2 x 1 Figueirense-SC

Botafogo-PB 2 x 1 Aparecidense-GO

DOMINGO

16h

Altos-PI x América-RN

CSA-AL x São José-RS

16h30

Operário-PR x Floresta-CE





19h

Ypiranga-RS x Pouso Alegre-MG

SEGUNDA-FEIRA

16h

Volta Redonda-RJ x Amazonas-AM

20h

Paysandu-PA x Remo-PA

