Em dia derradeiro, Bolsonaro não irá a julgamento no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não estará presente nesta quarta-feira, 26, no Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar o segundo dia do julgamento que pode torná-lo réu por participação em uma tentativa de golpe de estado.

Na terça-feira, a Corte rejeitou todas as preliminares apresentadas pelas defesas dos acusados no inquérito da trama golpista e manteve a análise do processo no colegiado. O julgamento para a análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) será retomado nesta quarta.

Além de Jair Bolsonaro, outros sete aliados serão julgados pela Suprema Corte nesta quarta.

A sessão deve começar com o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Em seguida, votam Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Nos bastidores, a expectativa é de que o julgamento se encerre no começo da tarde.

