Em dia de volatilidade, ouro fecha em alta após bater mínima semanal

Após um dia operando com volatilidade, o contrato futuro do ouro fechou em alta nesta terça-feira, 11. O metal chegou a sofrer pressão negativa pelo maior apetite por risco nas bolsas e a consequente menor busca por segurança, chegando a atingir US$ 1.323,65, menor cotação desde a terça-feira da semana passada.

No entanto, começou a ser impulsionado após a divulgação do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) de maio dos Estados Unidos.

Na manhã desta terça-feira, o governo da China anunciou que irá emitir 2,15 trilhões de yuans (US$ 310 bilhões) em bônus para investimentos em infraestrutura em 2019.

A notícia favoreceu altas nos mercados acionários chineses e ao redor do mundo, estimulando investidores a buscar ativos mais arriscados do que o ouro.

No entanto, os dados do PPI americano de maio sinalizaram avanço lento da inflação nos EUA, contribuindo para as expectativas de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e beneficiando o metal precioso.

O ouro para agosto negociado na Comex, a divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), avançou 0,14%, a US$ 1331,20 a onça-troy.