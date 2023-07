Em dia de recordes em Fukuoka, Ledecky se torna 1ª nadadora com 6 ouros na mesma prova

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/07/2023 - 12:07 Compartilhe

A americana Katie Ledecky ampliou sua impressionante galeria de títulos com a medalha de ouro nos 800 m livre neste sábado (29), no Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka (Japão), tornando-se a primeira nadadora a ser campeã do mundo seis vezes consecutivas na mesma prova, entre homens e mulheres.

Ledecky, de 26 anos, completou a prova em 8:08.87, superando amplamente a chinesa Li Bingjie (8:13.31) e a australiana Ariarne Titmus (8:13.59), que completaram o pódio.

Grande favorita, a americana conquistou seu 16º título mundial individual, o 21º contando as provas por equipes.

Outra protagonista do dia foi a sueca Sarah Sjöström, que melhorou seu próprio tempo nos 50 m livre, enquanto a lituana Ruta Meilutyte igualou a melhor marca do mundo nos 50 m peito, ambas nas semifinais de cada prova.

Sjöström, de 29 anos, fez o tempo de 23.61, melhorando o recorde anterior em seis centésimos de segundo, pouco depois de conquistar a medalha de ouro nos 50 m borboleta.

Por sua vez, Meilutyte igualou o recorde mundial dos 50 m peito nadando a prova em 29.30.

A lituana de 26 anos, campeã olímpica dos 100 m peito nos Jogos de Londres 2012, marcou o mesmo tempo que a italiana Benedetta Pilato conseguiu no campeonato europeu de 2021, disputado em Budapeste.

Por último, a Austrália bateu o recorde no revezamento 4×100 m livre misto com o tempo de 3:18.83.

Três dos quatro membros do time australiano já estavam presentes no recorde estabelecido no Mundial de Budapeste: Jack Cartwright, Kyle Chalmers e Mollie O’Callaghan. Shayna Jack assumiu o lugar de Madison Wilson.

Estados Unidos, prata, e Grã-Bretanha, bronze, completaram o pódio. O Brasil ficou na sexta posição.

— Resultados das finais deste sábado na natação do Mundial de Esportes Aquáticos de Fukuoka:

MISTO

. Revezamento 4×100 m livre misto

1. Austrália 3:18.83

2. Estados Unidos 3:20.82

3. Grã-Bretanha 3:21.68

4. Canadá 3:23.82





5. Itália 3:24.53

6. Brasil 3:25.21

7. Japão 3:26.96

8. Alemanha 3:27.18

MASCULINO

. 100 m borboleta

1. Maxime Grousset (FRA) 50.14

2. Joshua Liendo (CAN) 50.34

3. Dare Rose (EUA) 50.46

4. Matthew Temple (AUS) 50.81

5. Nyls Korstanje (HOL) 51.05

6. Katsuhiro Matsumoto (JAP) 51.20





7. Noè Ponti (SUI) 51.23

8. Gal Cohen Groumi (ISR) 51.32

. 50 m livre

1. Cameron Mcevoy (AUS) 21.06

2. Jack Alexy (EUA) 21.57

3. Benjamin Proud (GBR) 21.58

4. Isaac Cooper (AUS) 21.70

5. Ryan Held (EUA) 21.72

6. Jordan Crooks (CAY) 21.73

7. Kristian Gkolomeev (GRE) 21.82

8. Leonardo Deplano (ITA) 21.92

FEMININO

. 800 m livre

1. Katie Ledecky (EUA) 8:08.87

2. Li Bingjie (CHN) 8:13.31

3. Ariarne Titmus (AUS) 8:13.59

4. Simona Quadarella (ITA) 8:16.46

5. Isabel Gose (ALE) 8:17.95

6. Jillian Cox (EUA) 8:19.73

7. Lani Pallister (AUS) 8:21.33

8. Erika Fairweather (NZL) 8:28.21

. 200 m costas

1. Kaylee McKeown (AUS) 2:03.85

2. Regan Smith (EUA) 2:04.94

3. Peng Xuwei (CHN) 2:06.74

4. Katie Shanahan (GBR) 2:07.45

5. Kylie Masse (CAN) 2:07.52

6. Rhyan White (EUA) 2:08.43

7. Laura Bernat (POL) 2:10.68

8. Jenna Forrester (AUS) 2:11.44

. 50 m borboleta

1. Sarah Sjostrom (SUE) 24.77

2. Zhang Yufei (CHN) 25.05

3. Gretchen Walsh (EUA) 25.46

4. Farida Osman (EGI) 25.62

5. Torri Huske (EUA) 25.64

6. Sara Junevik (SUE) 25.74

7. Rikako Ikee (JAP) 25.78

8. Melanie Henique (FRA) 25.80

