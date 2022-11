Em dia de recorde de Tom Brady, Tampa Bay Buccaneers encerra série negativa contra Los Angeles Rams

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 07/11/2022 - 0:05 Compartilhe

Depois de três derrotas consecutivas, o Tampa Bay Buccaneers voltou a vencer na NFL. Na tarde desse domingo (6/11), o time da Flórida superou o Los Angeles Rams por 16 a 13, no Raymond James Stadium. Foi a quarta vitória do time do astro Tom Brady em nove jogos, enquanto a equipe da Califórnia conheceu a quinta derrota em oito partidas.

Alias, Tom Brady atingiu uma marca impressionante em sua vitoriosa carreia. Na 23ª temporada na NFL, o astro se tornou o primeiro quarterback da história a lançar para mais de 100 mil jardas na Liga. Conta os Rams, Brady acertou 36 de 58 passes, que conquistaram 280 jardas além de ter dado um passe para TD.

O mais recente marco em uma carreira repleta de grandes feitos aconteceu no último quarto, quando Brady acertou o running back Leonard Fournette para um ganho de 15 jardas. O veterano, de 45 anos, foi o primeiro e único jogador a passar para 90 mil jardas (incluindo playoffs), o primeiro e único jogador a superar 600 touchdowns e, em 2021, tornou-se o primeiro jogador na história da liga a liderar a liga em jardas de passe, corrida ou recepção sendo também o jogador ativo mais antigo da NFL. Ele ainda é dono de sete vitórias no Super Bowl.

Mas apesar da vitória, o Tampa Bay Buccaneers ficou boa parte do jogo em desvantagem, mas conseguiu virar o placar no último quarto. A primeira pontuação da partida foi um field goal de 20 jardas do kicker Ryan Succop, do time da Flórida. No segundo quarto, o Los Angeles Rams passou na frente com um TD do wide receiver Cooper Kupp após passe do QB Matthew Stafford. Mais uma vez, o time da casa conseguiu converter um field goal com Ryan Succop e encostou no placar. Os times foram para o vestiário com os visitantes vencendo pela contagem mínima.

No retorno para o segundo tempo, o kicker Matt Gay, do Los Angeles Rams, conseguiu acertar dois field goals para aumentar a vantagem para 13 a 6. Mas, no quarto derradeiro, veio a reação dos donos da casa. Ryan Succop acertou seu terceiro field goal, um chute de 50 jardas para diminuir a vantagem para 13 a 9. Depois, Tom Brady fez um passe de uma jarda para Cade Otton anotar um TD. Succop acertou o extra point e definiu a partida em 16 a 13.

Confira os resultados dos jogos desse domingo (6/11):

Las Vegas Raiders (2-6) 20 x 27 Jacksonville Jaguars (3-6);

Las Angeles Chargers (5-3) 20 x 17 Atlanta Falcons (4-5);

Miami Dolphins (6-3) 35 x 32 Chicago Bears (3-6);

Carolina Panthers (2-7) 21 x 42 Cincinnati Bengals (5-4);

Green Bay Packers (3-6) 9 x 15 Detroit Lions (2-6);

Indianapolis Colts (3-5-1) 3 x 26 New England Patriots (5-4);

Buffalo Bills (6-2) 17 x 20 New York Jets (6-3);

Minnesota Vikings (7-1) 20 x 17 Washington Commanders (4-5);

Seattle Seahawks (6-3) 31 x 21 Arizona Cardinals (3-6);

Los Angeles Rams (3-5) 13 x 16 Tampa Bay Buccaneers (4-5).

