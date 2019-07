Em dia de muitas medalhas no Pan, taekwondo brasileiro faz história

No sexto dia de disputas dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil conquistou importantes medalhas em diferentes modalidades. Mas o grande destaque foi o taekwondo, com marcas históricas sendo batidas nesta (29).

A conquista de maior destaque da equipe de taekwondo do Brasil veio no início da noite, com o ouro conquistado por Milena Titoneli na categoria até 67 kg. Em uma luta parelha a brasileira derrotou a norte-americana Paige Pherson por 9 a 7. Com o triunfo, Milena se tornou a primeira mulher brasileira campeã do taekwondo nos Pan-Americanos.

É OUROOOOOOO! Que luta emocionante! Milena Titoneli encerrando as competições de taekwondo em grande estilo: 7 medalhas em 8 categorias. pic.twitter.com/e0oNn5lKGD — Time Brasil (@timebrasil) 29 de julho de 2019

Havia a expectativa de mais um ouro nesta . Mas Ícaro Martins acabou derrotado, por 19 a 17, pelo colombiano Miguel Angel Trejos na final da categoria até 80 kg, e garantiu a prata após uma luta muito emocionante.

Com isso o Brasil alcançou sua melhor campanha no taekwondo na história dos Jogos Pan-Americanos, com 7 medalhas conquistadas.

Mas a primeira medalha do Brasil no taekwondo, nesta veio com o medalhista olímpico Maicon Andrade. Após derrotar o equatoriano Jesus Perea ele levou para casa a medalha de bronze na categoria acima de 87 kg.

Outro terceiro lugar alcançado na modalidade veio com Raiany Fidelis, que derrotou a venezuelana Carolina Fernandez na categoria acima de 67 kg.

Bronze na ginástica artística

Na ginástica artística, Flávia Saraiva fez uma ótima apresentação no solo, alcançando a melhor nota do dia neste aparelho, e conquistou a medalha de bronze no individual geral. No total a brasileira somou 54.350 pontos, fincando atrás apenas da canadense Ellie Black, que ficou com o ouro ao alcançar 55.250, e da canadense Riley McCusker, que garantiu a prata ao somar 55.125.

Este é o segundo bronze de Flávia Saraiva no individual geral em Jogos Pan-Americanos. Em 2015, em Toronto, ela alcançou a mesma marca. A brasileira nesta decisão, Thaís Fidelis, ficou na posição.

Bronze no hipismo – Vaga em Tóquio 2020

Outro bronze obtido foi no adestramento por equipe do hipismo. Porém, a terceira posição obtida pelos brasileiros Pedro Tavares, Leandro da Silva, João Paulo dos Santos e João Victor Marcari teve um sabor especial. Esta posição garantiu a presença brasileira na modalidade na próxima edição dos Jogos Olímpicos, que será realizado ano que vem em Tóquio.

É BRONZEEEEE! E é um que vale por 4! Brasil conquista o terceiro lugar no hipismo adestramento nos @Lima2019Juegos, atrás de Canadá e Estados Unidos, e fica com a medalha de bronze e a classificação para @Tokyo2020! pic.twitter.com/vowfeUpBTO — Time Brasil (@timebrasil) 29 de julho de 2019

Bronze no pentatlo moderno

Também em equipe, mas no pentatlo moderno feminino, o Brasil garantiu um bronze com Isabella Antonietto e Priscila Santana. As norte-americanas ficaram com o ouro e as cubanas com a prata.

BROOOONZE NO PENTATLO! Priscila Oliveira e Isabela Abreu, senhoras e senhores! Mais uma pra conta, agora no revezamento feminino. pic.twitter.com/XMQws37Uxa — Time Brasil (@timebrasil) 29 de julho de 2019

Bronze no wakeboard

Já em uma modalidade individual, o wakeboard, Mariana Nep conquistou mais um bronze para o Brasil.

Ouro na canoagem

mais cedo o baiano Isaquias Queiroz conquistou o ouro na prova de 1.000 metros do C1 da canoagem de velocidade com o tempo de 3m47s631. Esta é a medalha do brasileiro em Pan-Americanos.

Também na canoagem o Brasil obteve dois bronzes. O primeiro foi com Ana Paula Vergutz nos 500 metros do K1. Para alcançar a medalha ela fez o tempo de 1m54s294.

O outro veio com Vagner Souta nos 1.000 metros do K1. O brasileiro marcou um tempo de 3m35s960 na prova.

Ouro no triatlo

O Brasil garantiu outra medalha dourada no revezamento misto de triatlo. A equipe brasileira foi formada por Luisa Baptista, Vittoria Lopes, Manoel Messias e Kauê Willy. Esta foi a medalha do triatlo brasileiro na atual edição do Pan.

MAIS UMA NO PEITO, ! Como é bom ver uma equipe de triatlo tão jovem, competitiva e vencedora. ‍♂️ ‍♀️ ‍♀️ pic.twitter.com/WeLsewTlmw — Time Brasil (@timebrasil) 29 de julho de 2019

Até o momento, Brasil soma 25 medalhas; 7 de ouro, 5 de prata e 13 de bronze. A 18ª edição dos Jogos Pan-Americanos de 2019 vai até o dia em Lima, no Peru.