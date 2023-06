Em dia de condenação de Bolsonaro, Bolsa fecha em queda

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 19:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 30 JUN (ANSA) – O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores brasileira (B3), fechou esta sexta-feira (30) com queda de 0,25%, aos 118.087,00 pontos.

A variação mensal foi de 9% enquanto a anual ficou em 7,61%.

Entre os destaques do fechamento do dia estão as ações da Petrobrás, após o anúncio da diminuição do preço médio da gasolina A e do gás de cozinha para distribuidores a partir de 1º de julho.

Além disso, o resultado é registrado no dia em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação, tornando-o inelegível por oito anos.

Já o dólar comercial fechou a sessão cotado a R$4,79, uma queda de 1.19%. (ANSA).

