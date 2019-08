Em dia de 3 medalhas no atletismo, Altobeli é ouro nos 3.000m com obstáculos

Altobeli Silva foi o principal destaque brasileiro neste sábado na disputa do atletismo nos Jogos Pan-Americanos de Lima. Ele conquistou o ouro na disputa dos 3.000 metros com obstáculos no mesmo dia em que Augusto Dutra levou a prata no salto com vara e Eduardo de Deus ficou com o bronze nos 110 metros com barreiras.

Nesta edição do Pan, Altobeli já havia faturado a prata nos 5.000m. E se saiu ainda melhor neste sábado, quando cravou o tempo de 8min30s73, a sua melhor marca em 2019, para garantir a medalha de ouro. O colombiano Carlos Sanmartin levou a prata em 8min32s24, à frente do peruano Mario Bazan, que chegou apenas 0s1 depois.

“O ouro é melhor. É um sabor diferente. É uma emoção diferente, contagiante. A galera gritando, parecia que eu era peruano. Puxei a prova praticamente 90% do tempo, estava confiante, estava engasgado depois da prata nos 5.000m. Estava faltando esse ouro”, disse o campeão pan-americano.

No salto com vara, Augusto Dutra ofuscou Thiago Braz ao faturar a medalha de prata com a marca de 5,71 metros, enquanto o campeão olímpico no Rio-2016 ficou na quarta posição, a 20cm do compatriota. O norte-americano Christopher Nilson saltou 5,76m para levar o ouro. E Clayton Fritsch, também dos Estados Unidos, com 5,61m.

“Tinha que ser ouro. Mas a briga foi boa e estou muito feliz. Tentei o 5,81m porque é o índice olímpico. Foi por pouco, mas estou feliz”, afirmou, ao SporTV, Augusto Dutra.

Já nos 110m com barreiras, Gabriel Constantino, que era o principal favorito ao ouro, se chocou com uma das barreiras e nem conseguiu concluir a prova. A presença brasileira no pódio, então, ficou com Eduardo de Deus, o terceiro colocado ao marcar 13s48. Shane Brathwaite, de Barbados, levou o ouro com 13s31 e 0s01 de vantagem para o norte-americano Freddie Crittenden, o medalhista de prata.