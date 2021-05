Em desvantagem de 2 a 0, São Paulo tenta evitar sétimo título do Flamengo no NBB

O São Paulo entra em quadra nesta quinta-feira, às 18h30, no Maracanãzinho, no Rio, para seguir sonhando com o título do Novo Basquete Brasil. A missão é bastante complicada. O Flamengo está invicto há 33 jogos e depende apenas da vitória neste jogo 3 para levantar o troféu do NBB pela sétima vez na história. O confronto terá transmissão da ESPN, TV Cultura e DAZN.

Os dois primeiros jogos foram bastante equilibrados, com definição apenas nos segundos finais. O São Paulo promete lutar até o fim. “Sabemos da nossa capacidade e vamos lutar e correr tudo o que for possível para reverter essa situação”, avisou o pivô Lucas Mariano, um dos três candidatos ao prêmio de MVP do NBB.

No primeiro jogo, no último sábado, o São Paulo foi superado por 96 a 93, com um arremesso de três pontos de Yago na última bola. Já na segunda partida, na segunda-feira, vitória rubro-negra por 82 a 81, com erros decisivos de Georginho e Renan Lenz. “Temos de ter o foco para não cometermos nenhum deslize e deixarmos eles abrirem vantagem no placar. Enquanto a série não terminar, vamos lutar e brigar pelo nosso sonho”, reforçou Lucas Mariano.

Se os jogadores do São Paulo buscam motivação para uma virada, os do Flamengo sabem que não podem vacilar para conseguir confirmar o título. “O número mágico é o três. Precisamos de três vitórias. Precisamos entrar com mais concentração e com mais foco para irmos com tudo e fechar a série”, afirmou Léo Demétrio. “Ainda não conquistamos nada, temos muito trabalho pela frente. Agora temos de focar, concentrar, rever nossos erros e melhorar nossas virtudes para entrarmos bem no jogo 3.”

Caso seja necessário a disputa do quarto e do quinto jogos, eles serão no próximo sábado, dia 29, e na segunda-feira, 31, com horários a definir.

