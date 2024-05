Em despedida de Paulinho, Corinthians mira classificação direta na Sul-Americana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/05/2024 - 7:30 Para compartilhar:

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira para confronto direto contra o Racing de Montevidéu, do Uruguai, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam às 19h (horário de Brasília) na Neo Química Arena. Uma vitória garante ao time do Parque São Jorge a liderança da chave e a classificação direta às oitavas de final do torneio continental.

Com 10 pontos em cinco jogos, o Corinthians está na segunda colocação do Grupo F, atrás somente do próprio Racing, com 11. No cenário atual, a equipe alvinegra teria de disputar um playoff contra um adversário que ficou em terceiro lugar em sua respectiva chave na Libertadores. Vencendo este duelo, aí sim os paulistas se classificariam para as oitavas.

Uma vitória diante do Racing também evitaria o desgaste de acrescentar mais uma data no calendário, que já está defasado devido à paralisação do Brasileirão por causa da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O empate na Neo Química Arena favorece os uruguaios. Argentinos Juniors e Nacional-PAR não têm mais chances de classificação.

O duelo desta terça-feira também marca a despedida de Paulinho do Corinthians. O atleta de 35 anos não vai renovar contrato e é mais um medalhão a dizer adeus – recentemente, Cássio rescindiu para ir ao Cruzeiro, enquanto Renato Augusto e Gil saíram no início do ano. Com 218 jogos e 40 gols, o volante conquistou quatro títulos, incluindo a Libertadores e o Mundial, em 2012, e se emocionou ao após a última atividade no CT Joaquim Grava.

“Ciclos chegam. Uns se encerram, outros se iniciam. Essa decisão foi pensada com a família e eu acho que a palavra mais correta é gratidão por tudo que o Corinthians me proporcionou. Por tudo que o Corinthians me transformou em ser um jogador de seleção brasileira e ser um jogador que chegou em clubes europeus. Eu devo uma boa parte da minha vida ao Corinthians. É o clube que eu amo”, disse o ídolo corintiano.

A tendência é que Paulinho comece no banco de reserva e António Oliveira coloque em campo um time semelhante ao que bateu o América-RN na Copa do Brasil. Recuperado de um entorse no joelho, o lateral-direito Matheuzinho pode ser novidade no banco de reservas. O lateral-esquerdo Diego Palacios e o atacante Pedro Henrique estão em fase final de recuperação, mas ainda desfalcam a equipe.

O Corinthians vê a Copa Sul-Americana como um caminho mais acessível para erguer novamente um troféu internacional e, consequentemente, retornar à Copa Libertadores. No Brasileirão, o time está na 16ª posição, somando 5 pontos em seis jogos. A equipe alvinegra tem somente uma vitória, com um aproveitamento de 27,7%, e 3 gols marcados. No sábado, os corintianos recebem o Botafogo.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS – Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley. Técnico: António Oliveira.

RACING-URU – Odriozola; Bueno, Magallanes e Monzón; De los Santos, Rodríguez, Varela e Ferreira; Urretaviscaya, Nandín e Verón. Técnico: Eduardo Espinel.

ÁRBITRO – Roberto Perez (Peru).

HORÁRIO – 19h (horário de Brasília).

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).