Em despedida como técnico, Marcelo Fernandes elogia chegada de Lisca Treinador interino do Peixe, Marcelo Fernandes voltará a função de auxiliar técnico do clube com a chegada de Lisca. Profissional comemorou entregar o time com uma vitória







O auxiliar técnico do Santos, Marcelo Fernandes, se ‘despediu’ da beira do campo santista com uma vitória por 2 a 0 contra o Botafogo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro disputado na noite de quarta-feira, na Vila Belmiro. O resultado fez o clube subir para a nona colocação na classificação geral da competição, com 25 pontos ganhos.

Em sua coletiva de imprensa, Fernandes analisou a partida. Apesar da vitória, o Peixe sofreu no duelo, principalmente na primeira etapa, quando a equipe carioca ditou o ritmo de jogo até o gol de Baptistão.

“Começamos o jogo bem, mas depois tivemos uns 5 ou 8 minutos difíceis. Essa molecada tem tanta vontade de acertar e a ansiedade toma conta. Foi um momento difícil. Trabalhamos isso todo dia. Não adianta dar no Ângelo com marcação e sobra e tentar o drible. Tem que mudar o corredor. Quando mudamos, conseguimos criar chances. O Santos pode ganhar no minuto 1 ou no 90. Nossa ansiedade é grande, tomando decisão de tocar antes ou carregar muito a bola. Lisca é inteligente e com certeza o trabalho vai ser muito bom”, disse o profissional.

Agora, Marcelo Fernandes volta ao seu cargo e Lisca assume o comando. O treinador chega junto com o seu auxiliar técnico, Márcio Hahn, e do preparador físico André Volpi.

“A vitória, a pontuação indo para a primeira página, junto com o trabalho, vai estabilizar. Lisca é um grande treinador e chega com vitória. Agora é acalmar e todos juntos encontraremos esse equilíbrio. Cabe a nós trabalharmos para dar à torcida o que merece”, completou Marcelo Fernandes.