Em despedia de solteira, Mariana Rios curte lugar paradisíaco e dança paras as amigas

Em seus últimos momentos com o estado civil de solteira, Mariana Rios decidiu curtir com as amigas. A atriz foi para São Miguel dos Milagres, em Alagoas, antes de se casar com o empresário Lucas Jalil. Neste sábado (14), Rios postou um vídeo em que exibe todo seu rebolado durante uma celebração com as amigas.

“Quando você vive os melhores momentos com as melhores amigas!”, escreveu Mariana, na publicação.

O casamento da atriz promete ser bastante luxuoso. Nos seus stories do Instagram, Mariana mostrou alguns assessórios para o casório. Entre eles, champanhes que chegam a custar até R$ 9 mil a garrafa.