Em despacho, juíza cita que plenário do STF já negou liberdade a Lula

A juíza Carolina Lebbos, da Vara de Execução Penal de Curitiba, declarou, em despacho nesta quarta-feira, 19, que o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância e negou um pedido de liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A juíza fez as referências no despacho em que decidiu aguardar manifestação do Ministério Público Federal (MPF) para decidir sobre a soltura de Lula. Para Carolina Lebbos, não há efeito imediato na liminar do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a soltura de quem foi preso por ter condenação em segundo grau.