Em desabafo, Maíra Cardi diz que nunca dependeu de homem: ‘Era o velho da lancha’

Maíra Cardi, 39 anos, usou os Stories de seu Instagram para fazer um longo desabafo, nesta sexta-feira (30), ao falar sobre inseguranças femininas.

Noiva de Thiago Nigro, influenciador financeiro conhecido como Primo Rico, de 32, e ex-esposa do ator Arthur Aguiar, 34, a coach de emagrecimento fez questão de destacar que sempre se sustentou.

“Nunca dependi de homem para absolutamente nada. Muito pelo contrário, sempre fui a provedora e tinha até orgulho disso, batia no peito para dizer: ‘Eu sou o velho da lancha'”, afirmou ela.

Em seu desabafo, Maíra lembrou que teve depressão no final da gravidez, mas voltou a trabalhar um dia após o nascimento de Sophia, sua filha com Arthur, hoje com 3 anos.

Maíra elogiou o noivo ao relatar que, durante a madrugada, o alarme da sua residência tocou e ela quis ver o que era, mas pediu que ela ficasse dentro de casa e acionasse a polícia caso algo acontecesse.

“É a primeira vez que acredito que alguém que esteja comigo dê conta de tudo que vem comigo (…) Li que sou macho dependente. Se fosse algum tempo atrás, eu daria risada”, escreveu ela.

