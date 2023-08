Em depoimento na CPMI, hacker diz que senhas do CNJ eram ‘123mudar, CNJ123 e 12345’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/08/2023 - 12:33 Compartilhe

Em depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro ouve nesta quinta-feira, 17, o hacker Walter Delgatti Neto contou que as senhas usadas no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) eram 123mudar, CNJ123 e 12345. A afirmação foi feita após questionamento da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) sobre o teor das palavras-chave para acesso.

+ Hacker acusa Bolsonaro de grampear Moraes – acompanhe ao vivo

“Se soube, eram senhas simples, não é? Senhas idiotas?”, indagou a parlamentar. “A segunda senha mais segura era CNJ123”, completou o hacker.

Delgatti Neto, que ficou conhecido por vazar mensagens de celulares atribuídas a Sergio Moro, acusou o ex-presidente Jair Bolsonaro de grampear o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi dada em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas radicais invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF.

O hacker foi detido no último dia 2 de agosto por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em depoimento à Polícia Federal no dia 27 de julho, Delgatti culpou a deputada diretamente pela invasão do sistema do CNJ e inserção da ordem de prisão fraudulenta contra Moraes. Segundo a PF, o hacker disse que recebeu pagamentos de assessores da deputada, por transferências via Pix, no valor de R$ 13,5 mil como “contraprestação para ficar à disposição da parlamentar”.

Com informações da ANSA Brasil e Estadão Conteúdo.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias