Em depoimento, ex-namorada de Hunter Biden diz que ele passava dias usando crack

Uma ex-namorada de Hunter Biden prestou depoimento sobre o uso de drogas do filho do presidente dos Estados Unidos. Segundo ela, Hunter consumia crack constantemente em hotéis luxuosos. A declaração foi dada em julgamento criminal em que promotores estão tentando provar que o filho de Joe Biden mentiu sobre seu vício para comprar uma arma ilegalmente.

Fase oral do julgamento de Hunter Biden começa com foco no vício em drogas

Os jurados ouviram da ex-namorada de Hunter Biden que ele preparava crack no sofisticado Chateau Marmont, em Los Angeles, ou passava dias em quartos de hotéis se drogando nos meses anteriores à compra da arma em 2018, segundo a sua ex-namorada.

“Ele queria fumar assim que acordava”, disse Zoe Kestan aos jurados, descrevendo encontros com um “assustador” traficante de drogas e pesquisas na internet por instruções de como transformar pó de cocaína em crack.

Kathleen Buhle, que se divorciou de Hunter Biden em 2017, também descreveu como descobriu pela primeira vez que ele estava usando drogas.

Hunter Biden, 54 anos, se declarou inocente em três acusações criminais, declarando que não fazia uso de drogas ilícitas quando comprou o armamento.

Seu advogado de defesa, Abbe Lowell, advogado de defesa de Hunter Biden, teria pressionado uma agente do FBI a reconhecer que as evidências de vício dos promotores diziam respeito a períodos anteriores ou posteriores à compra do revólver.