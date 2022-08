Em depoimento, ex-assessor diz que Gabriel Monteiro praticava sexo diante de funcionários

Da Redação 03/08/2022 - 6:23 Compartilhe

Heitor Nazaré, ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro (PL), afirmou em depoimento aos membros do Conselho de Ética da Câmara do Rio, que o parlamentar praticava sexo na frente da equipe e em horário de trabalho. As informações são da TV Globo.

O ex-assessor declarou que Gabriel, em algumas ocasiões, levava mulheres para a casa onde os funcionários trabalhavam e pedia para que elas mostrassem os seios na frente da equipe.

“Já teve ocasiões que a gente estava editando vídeo durante o expediente, e o Gabriel chega lá com uma garota e começa a transar com a garota na nossa frente, mandava ela alisar ele e coisas do tipo”, disse em depoimento.

“Algumas aceitavam tranquilamente, entravam no clima, e outras já ficavam constrangidas e pediam para ele parar, mas ainda assim ele continuava. Ele pedia para ela mostrar o peito pra gente”, completou.

Em maio deste ano, Gabriel Monteiro tornou-se réu depois que a Justiça aceitou uma denúncia do Ministério Público (MPRJ) por filmagem de relações sexuais do parlamentar com uma adolescente. Ele também foi alvo de uma operação da Polícia Civil para investigar o vazamento de vídeos íntimos com a jovem.

Na última terça-feira, o Conselho de Ética da Câmara apresentou relatório pedindo a cassação do vereador por quebra de decoro parlamentar.