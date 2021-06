Em depoimento, enfermeiro nega ter abandonado Maradona

BUENOS AIRES, 15 JUN (ANSA) – Ricardo Omar Almirón, enfermeiro noturno de Diego Maradona e uma das últimas pessoas a ver o astro com vida, negou ter abandonando seu paciente e revelou ao Ministério Público que recebeu ordens para não acordar o ex-jogador.

O enfermeiro, de 37 anos de idade, é o primeiro integrante da equipe médica de Maradona a comparecer ao MP argentino que investiga a morte do ídolo do Napoli.

“Os seus superiores disseram para ele não incomodar o paciente.

Meu cliente teve a sabedoria de realizar sua tarefa sem que o paciente se sentisse sobrecarregado”, disse o advogado de Almirón, Franco Chiarelli, à imprensa ao deixar o MP de San Isidro.

Segundo Chiarelli, Almirón “percebeu alguns sinais de alerta” em Maradona, que ele enviou, mas que só puderam ser interpretados por “profissionais que tinham uma visão global da situação” do astro argentino. O enfermeiro também não teria sido informado dos problemas cardíacos do paciente.

Almirón é suspeito de ter mentido ao dizer que Maradona dormia e respirava normalmente algumas horas antes de sua morte, circunstância negada pela autópsia. Seis outros membros da equipe médica do ex-jogador serão ouvidos nos próximos dias pelos promotores do caso.

As autoridades locais acreditam que a morte de Maradona, ocorrida em 25 de novembro de 2020, foi fruto de negligência profissional por parte dos médicos que tratavam o ex-craque.

Homenagem Antes da partida entre Argentina e Chile, que terminou 1 a 1, Maradona foi homenageado no gramado do Estádio Nilton Santos, utilizado como uma espécie de telão para exibir imagens do ex-atleta.

A homenagem contou com diversos vídeos de Maradona, desde mostrando a sua habilidade com a bola nos pés até se abraçando com Pelé. (ANSA).

