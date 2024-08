Em decreto, Lula ordena inventário e pente fino no projeto Cyclone Space

Coluna do Mazzini 13/08/2024 - 12:09 Para compartilhar:

Nove anos depois de romper o acordo com o Governo da Ucrânia e 19 anos após a criação do projeto Cyclone, só há dias o Governo do Brasil se lembrou do tamanho da conta que ficou para a União.

Agora com o pé no chão, depois do foguete que não subiu na Base de Alcântara, o presidente Lula da Silva publicou o Decreto 12.133, dia 7, no qual determina a inventariança dos bens (alguns milionários) e o pente fino nos custos do projeto no Ministério da Ciência e Tecnologia – uma pasta tradicionalmente nas mãos dos aliados PSB e PCdoB.

O Decreto aponta a necessidade de “relatórios bimestrais sobre o andamento das atividades”, “proceder ao encerramento dos registros” em todas as esferas públicas e, claro, investigar o que foi pago, a que serviços e se os mesmos foram realizados nos contratos ainda em vigor da Alcântara Cyclone Space.