Em decisão unânime, BC mantém Selic em 10,50% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deixou inalterada a Selic em 10,50% ao ano, em decisão unânime anunciada nesta quarta-feira, 31. A manutenção da taxa de juros era também a aposta de todas as 65 instituições do mercado financeiro ouvidas pelo Projeções Broadcast.

É a segunda vez consecutiva que o colegiado mantém a Selic em 10,50%, após sete cortes consecutivos de 0,50 ponto porcentual.

A interrupção do processo de queda dos juros no mês passado se deu, segundo o Copom, devido ao cenário global incerto, à resiliência da atividade doméstica e à elevação das expectativas de inflação.