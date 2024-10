Em debate, Nunes diz que Boulos falou em ‘santo apagão’; deputado responde que é ‘fake news’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/10/2024 - 22:50 Para compartilhar:

Em debate da Record e do Estadão entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo realizando neste sábado, 19, o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), acusou seu adversário, Guilherme Boulos (PSOL), de ter chamado o apagão na capital de “santo apagão”.

“O meu adversário, segundo uma matéria essa semana que saiu na imprensa, chama o apagão de ‘santo apagão’. O grupo dele falou que foi um ‘santo apagão’, que foi bom o apagão porque iria ajudar a campanha dele e disse que seria muito bem-vindo uma nova tempestade. Olha o nível”, afirmou Nunes.

Em direito de resposta, Boulos repudiou a fala de Nunes. “É indignante o nível de mentira que vem. ‘Santo apagão’? Sabe, o cidadão cria uma fake news, bota no jornal, vem aqui e tem a coragem de repetir no debate?.”

O candidato do PSOL também afirmou que quer o rompimento de contrato imediato com a Enel. “Em relação à Enel, defendo o rompimento imediato de contrato, sem blá blá blá. Defendia desde o primeiro apagão, coisa que ele não fez no primeiro momento.”